Doden bij aanslag in Brussel, terreurdreiging naar hoogste niveau

Bij een schietpartij in het centrum van Brussel zijn twee doden gevallen. Dat meldt ANP. De slachtoffers droegen volgens Belgische media T-shirts van het Zweedse voetbalelftal, dat maandagavond in Brussel tegen België speelt.

Na de schietpartij, waarbij ook gewonden zouden zijn gevallen, sloeg de schutter op de vlucht. De toedracht van de schietpartij is nog niet duidelijk. Volgens de krant Le Soir denkt de politie aan een terreurdaad. De schutter zou volgens Belgische media God is groot in het Arabisch hebben geroepen. Op sociale media gaat een filmpje rond waarin een man in het Arabisch zegt de dood van moslims te wreken en drie Zweden te hebben neergeschoten.