Verdachte terreuraanslag Brussel doodgeschoten

Update, dinsdag 8:15:

De Belgische autoriteiten weten wie maandag een terreuraanslag pleegde op Zweedse voetbalfans. Het gaat om een 45-jarige Tunesiër, berichten Belgische media. Hij verspreidde na de aanslag een video waarin hij de aanslag opeiste namens IS.

Dinsdagochtend meldt het federaal parket dat er een verdachte is doodgeschoten. Het is volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden nog niet 100 procent zeker dat het om de dader van de aanslag gaat. Bij de neergeschoten man werd het wapen aangetroffen waarmee de aanslag is gepleegd.

Eerder:

Bij een schietpartij in het centrum van Brussel zijn twee doden gevallen. Dat meldt ANP. De slachtoffers droegen volgens Belgische media T-shirts van het Zweedse voetbalelftal, dat maandagavond in Brussel tegen België speelt.

Na de schietpartij, waarbij ook gewonden zouden zijn gevallen, sloeg de schutter op de vlucht. De toedracht van de schietpartij is nog niet duidelijk. Volgens de krant Le Soir denkt de politie aan een terreurdaad. De schutter zou volgens Belgische media God is groot in het Arabisch hebben geroepen. Op sociale media gaat een filmpje rond waarin een man in het Arabisch zegt de dood van moslims te wreken en drie Zweden te hebben neergeschoten.

De man in dat filmpje lijkt dezelfde als die te zien is op beelden die door een buurtbewoner zijn gemaakt. Die tonen hoe een man in een fluorescerend oranje jas en een witte helm met een op een kalasjnikov lijkend wapen aankomt op een scooter. Hij lost een paar schoten en achtervolgt schietend vluchtende mensen een flatgebouw in. Een buiten neergevallen slachtoffer krijgt nog een fataal schot, waarna de schutter op zijn scooter wegrijdt.