'Dilan Yeşilgöz verspreidt zelf nepnieuws'

Kee & Van Jole bespreken de laatste onthullingen rond pandemieprofiteur Sywert van Lienden. Volgens Van Jole wordt nu duidelijk dat Van Lienden een complot had bedacht om zich de miljoenen toe te eigenen. Kee is het daar niet mee eens. De auteur Code Rood, de bestseller over het coronabeleid, zegt dat Van Lienden door de regering gedwongen werd van de liefdadigheidsorganisatie een onderneming te maken. Volgens Kee is het wachten op het rapport van Deloitte. Van Jole vraagt zich af of dat rapport gaat verschillen van het onderzoek dat justitie verricht. Kee denkt van niet.

Daarna gaat het over de HJ Schoo-lezing van minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. Van Jole had er met enige ergernis naar geluisterd. Volgens hem was het een dom verhaal maar hij stoorde zich meer aan andere zaken. "Yeşilgöz keert zich in haar speech tegen nepnieuws maar verspreidt dat vervolgens zelf. Ze zegt dat cartoonist Nekschot door justitie van bed werd gelicht omdat hij de Profeet beledigd zou hebben. Dat is niet waar. Hij werd beschuldigd van discriminatie en aanzetten tot haat." Het stoort Van Jole ook dat ze zegt zich hard te maken voor de vrijheid van meningsuiting maar vervolgens alleen maar voorbeelden noemt van uitingen waar ze het mee eens is. "De vrijheid van meningsuiting, en vooral het verdedigen daarvan, gaat om zaken waar je het niet mee eens bent.

Kee was verbaasd dat Yeşilgöz over wokisme begon, dat zou onder meer problemen geven in de academische wereld. "De universiteiten vragen zich af waar ze het over heeft want niemand herkent het."

Volgens Van Jole is Yeşilgöz de ideale opvolger van Rutte. "Na hem komt er een ravijn. Dus is het handig om een vrouw naar voren te schuiven die dan ook nog een migratieachtergrond heeft. Daar kun je kiezers mee wegsnoepen bij Kaag. Ondertussen heeft ze dan niet echt een schijn van kans en mag ze het gat vullen."