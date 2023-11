Dilan, Frans en Pieter delen met elkaar vooral dat ze de grootste zijn in de peilingen

6 nov. 2023 - 13:55

"Getalsmatig zal de vorming van een meerderheidscoalitie zeer moeilijk zijn. Dat kan althans volgens de laatste peilingen wel verwacht worden." Louter getalsmatig juist niet volgens mij, tel de VVD, PvdA/GL en NSC bij elkaar op en je hebt een krappe meerderheid (niet in de eerste kamer natuurlijk). Zoals het er nu naar uitziet zullen ze wellicht tot elkaar veroordeeld worden, een coalitie over links is niet mogelijk, over rechts theoretisch wel maar daar is de PVV voor nodig dus dat zal niet gaan. Dus als we de mogelijk van een minderheidsregering uitsluiten zou je een regering van die drie partijen krijgen, wie premier wordt moeten we nog zien. Maar op de inhoud zal het wel lastig worden inderdaad. NSC en de VVD zouden het in principe wel kunnen vinden met elkaar, hoewel Omtzigts agenda voor bestuurlijke vernieuwing niet erg goed zal vallen bij de VVD achterban. De grootste moeilijkheid is waarschijnlijk dat de achterban van de linkse combinatie er eigenlijk niet op zit te wachten om met de VVD in zee te gaan. Het trauma van de vorige keer is nog steeds groot en Timmermans weet dat. Een moeilijke puzzel. Maar dat is allemaal uitgaande van de huidige peilingen. PS, er ontbreekt een 'niet' in de een-na-laatste zin.