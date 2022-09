Dijsselbloem is geen brandweerman maar een pyromaan

14 jul. 2015 - 8:32

Het is helemaal niet in het belang van de banken dat iemand de schulden aflost. Dus als het aan de bankensector ligt wordt er (bijvoorbeeld t.o.v. Griekenland) een beleid gevoerd die ze verzekerd dat zij kunnen blijven verdienen aan de rentebetalingen. Zie het artikel van Kees Alders over de dubbele moraal bij de PvdA. Dit spelletje zal zeker gevoerd worden door de banken: "In het geval van Wilders is het zaak moslims zoveel mogelijk van de samenleving weg te duwen en zo eventueel te laten radicaliseren, in het geval van de PvdA is het doel de sociale zekerheid te veranderen in een ingewikkelde kluwen van onrechtvaardigheden. Want dat is de beste garantie voor werkgelegenheid voor ambtenaren, en toekomstige stemmen op een partij die zich profileert als partij die opkomt voor mensen met een baan. " In het geval van de banken is het doel het leenproces te veranderen in een tredmolen waarin iedereen gevangen wordt met schulden. Want dat is de beste garantie voor winsten bij de banken, en zij hebben duidelijk een groot deel van de politieke kaste omgekocht en in hun zak. Een gevalletje corruptie en cliëntelisme van de eerste orde. Maar precies dit systeem staat op instorten omdat de schulden inmiddels boven de lippen aan het groeien zijn. Er lijkt dus op de korte termijn maar een echte oplossing te verzinnen: schuldensanering en het kwijtschelden van schulden. De oplossing voor de lange termijn zal er vervolgens heel anders uit moeten zien. In dit kader is de column van Dirk Bezemer in de Groene een interessante overigens: https://www.groene.nl/artikel/help-we-groeien