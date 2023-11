Dijsselbloem: 'De crisis is voorbij'

6 mei 2014 - 14:27

'Het ligt er een beetje aan hoe je dat zou definieren... ' Dat is wel de understatement v/h jaar, dunkt me. Een giga- werkloosheid in NL en nog steeds een tekort. Ik stel dan voor om de staat van de economie 'uitmuntend en fantastisch' te noemen bij een groeicijfer >1%, een werkloosheid onder de 7,5% en een tekort van minder dan 1,5% Hou toch op met de crisis is voorbij, de werkelijke problemen zijn nog steeds niet aangepakt. De schulden zijn torenhoog maar enigszins draagbaar door de kunstmatig laag gehouden rente. Pensioenen en spaartegoeden verdampen hierdoor. Het bankwezen heeft nog steeds alle vrijheden en bonussen zijn nog aan de orde v/d dag. Ook stoppen met het prijzen van de Euro. Deze is niet sterk, niet een toegenomen vertrouwen in de Europese economie, de garantie door de ECB dat staatsobligaties ten alle tijde gewaarborgd zijn en de ECB (nog) niet de mogelijkheid heeft om geld bij te drukken (in tegenstelling tot bijv. de USA) is hier de belangrijkste oorzaak van. Je moet wat als grootgeld bezitter. Een scheet van Putin, een stel idiote moslims die ergens een bomaanslag plegen, een natuurramp, etc. en de boel dondert alsnog in elkaar. De oorzaken moeten aangepakt worden: een bankwezen met een alleen dienstverlenende functie, aanpakken van het neo-liberale gedachtegoed, een sterke middenklasse genereren (en deze dus niet langzaam kapot belasten) en de rijkdom in de wereld weer enigszins verdelen op een acceptabele manier.