Diggy Dex rapt 'Zwarte Piet is zwart'

24 sep. 2015 - 8:00

En wat zegt onze 'rapper' nou helemaal? ZP mag niet zwart zijn, want hij hoeft niet zwart te zijn (drogreden van de cirkelredenering). ZP mag niet zwart zijn, want het komt niet door het klimmen door de schoorsteen (drogreden non-sequitur; er zijn zoveel andere oorzaken). ZP mag niet zwart zijn, want er zijn blanken die tegen hem zijn (populistische drogreden; dat maakt geen bal uit). ZP mag niet zwart zijn, want dan mensen hoeven niet op te rotten (stroman-drogreden: vele ZP-sympathisanten vinden helemaal niet dat andersdenkenden moeten 'oprotten', maar gewoon dat ze ongelijk hebben). ZP mag niet zwart zijn, want met Sinterklaas moeten volwassenen kinderen een voorbeeld stellen (drogreden van de ongedeelde aanname: niemand is verplicht met Sinterklaas zgn. politiek-correcte' denkbeelden de wereld in te sturen). ZP mag niet zwart zijn, want de traditie van het kinderen slaan hebben we verlaten (ja, en? we zijn om goede redenen van die 'traditie' afgestapt; de goede redenen ontbreken in het ZP-debat; bovendien vergelijk je appelen met peren). ZP mag niet zwart zijn, want miscommuncatie is heel gewoon (lul niet, man; dat jij met de pers miscommuniceert bewijst nog niet dat ZP racistisch is). ZP mag niet zwart zijn, want wat de meerderheid wil, maakt niet uit (o? ik geloof niet dat je dat meent; bij andere politieke beslissingen wil je ineens *wel* de meerderheidsopinie volgen; je bent een opportunist). ZP mag niet zwart zijn, want het is niet erg dat onze identiteit verandert (dat mag jouw mening wezen, maar de meerderheid maakt WEL uit of hun identiteit onder druk staat, en die hebben niet per definitie ongelijk). ZP mag niet zwart zijn, want het is een politieke kwestie (ja, en? juist omdat het een politieke zaak is, of gemaakt wordt, betekent dat we politiek beslissen over de uitkomst - dus bij meerderheid van stemmen, sukkel). (Volgt gezanik over Mark Rutte, en dat iedereen verplicht is een 'visionair' te wezen en in 140 tekens te communiceren, en dat je met anderen moet omgaan, en dat hij focking boos is, en dat hij gewoon effe iets wou zeggen.) Moet dit mij overtuigen? Get real.

