Déjà vu Nieuws • 20-01-2014 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nieuw spoorsysteem dreigt op fiasco uit te lopen ... Technische problemen ... Grote kostenoverschrijding ... Experts is een spreekverbod opgelegd

De ontwikkeling van een nieuw veiligheidssysteem voor het spoor dreigt te mislukken. Bij een proef met het systeem doen zich technische problemen voor. Bovendien schat het ministerie van Infrastructuur de kosten veel te laag in. Dit meldt de Volkskrant op basis van de gesprekken met betrokkenen en documenten die de krant in handen heeft.

Het ministerie van Infrastructuur is op de hoogte van de problemen, maar bij een briefing van de Tweede Kamer werd er niet over gesproken. De experts die de proef uitvoeren mogen hebben een spreekverbod opgelegd gekregen, zo schrijft de Volkskrant

Meer treinen, hogere snelheid Het ministerie van Infrastructuur werkt samen met de spoorbedrijven aan het Europese veiligheidssysteem ERTMS. Op papier heeft het systeem grote voordelen, schrijft de Volkskrant: het maakt seinen langs het spoor overbodig. Die verschijnen op een beeldscherm in de cabine aan de machinist. Als een machinist een sein dreigt te negeren, remt de trein automatisch af. Het systeem moet het mogelijk maken om met meer treinen en met hogere snelheden op het drukke Nederlandse spoor te rijden.

‘Maar aan de landelijke invoering zijn grote risico’s verbonden’, zegt een ingewijde. Zo is het systeem nog volop in ontwikkeling en is het nergens in Europa succesvol getest op een druk spooremplacement.

Extra miljarden Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur heeft 2 miljard euro gereserveerd voor de introductie van het veiligheidssysteem. De experts schatten de werkelijke kosten op 5 tot 8 miljard euro. De extra miljarden heeft Mansveld niet.

De staatssecretaris erkent via een woordvoerder dat de Tweede Kamer nog niet is geïnformeerd over de problemen. “De proef is bedoeld om van de te leren, en dat is precies wat er nu gebeurt.” Zodra de proef is afgerond, zal Mansveld de Tweede Kamer uitgebreid informeren. Ze zal ook buitenlandse ervaringen met het nieuwe veiligheidssysteem laten meewegen. Woordvoerders van de NS en ProRail bevestigen de tegenvallers bij de proef, “maar dat is ook waarom je een proef doet”.

De spoorspecialisten van de Tweede Kamer vergaderen woensdag over het nieuwe veiligheidssysteem.