De PvdA op een ijsschots richting zomer Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 159 keer bekeken • bewaren

Fons Kockelmans Voormalig parlementair verslaggever

© cc-foto: Harmakdon

‘Niks doen is blijven zitten op een ijsschots richting zomer,’ staat in een vertrouwelijk (maar via het Twitteraccount van journalist Wilco Boom uitgelekt) advies waarover het PvdA-bestuur zich komende dagen buigt. Het stuk gaat over de veelbesproken samenwerking met GroenLinks en het werd (op verzoek van het partijbestuur) geschreven door een clubje politicologen en andere hotemetoten.

Zou het er nu echt van gaan komen? De politicologen en andere hotemetoten vinden zeker dat er iets moet gebeuren. ‘Links is historisch zwak en sterk versplinterd’, schrijven ze. Zoveel mogelijk de krachten bundelen met een andere linkse partij is min of meer onontkoombaar, valt uit het advies te destilleren.

En GroenLinks is een voor de hand liggende partner. De twee partijen, zo staat in het stuk, hebben ‘in grote lijnen hetzelfde verhaal’, al verschilt hun achtergrond en richten zij zich op uiteenlopende groepen kiezers. Die van GroenLinks zijn doorgaans hoogopgeleid, hebben vooral belangstelling voor milieuvraagstukken en zijn gemiddeld jong. De PvdA-kiezers (voor zover die nog bestaan, zou ik eraan toe willen voegen) hebben meestal niet al te veel onderwijs genoten en ze maken zich hoofdzakelijk druk over sociaaleconomische kwesties. Ze zijn bovendien een stuk ouder (‘sterk vergrijsd’) dan de aanhangers van GroenLinks.

Kortom: de PvdA-achterban bestaat grotendeels uit bejaarden (die wat besmette term gebruiken de politicologen en andere hotemetoten uiteraard niet). Vandaar dat er in deze partij veel wordt geaarzeld over een fusie. Waarom zou je opgeven wat je hebt als je niet zeker weet dat het straks beter wordt? Een fusie biedt geen garantie op electoraal succes, staat in het rapport. Bejaarden (ik ben er zelf ook een, dus ik weet waarover ik het heb) zijn sowieso geneigd te denken dat vroeger alles beter was. Die lui moet je niet vragen opeens alles anders te doen. Toch?

Bejaarden hebben helaas ook de neiging om dood te gaan. Als er straks geen jongeren klaar staan om het van hen over te nemen, heeft de PvdA helemaal geen electoraat meer en verdwijnt de partij vanzelf. Zou toch zonde zijn, lijkt me.

Je zou daarom verwachten dat de adviesgroep van politicologen en andere hotemetoten aanbeveelt om een beetje haast te maken met de besprekingen met GroenLinks. Maar dat doet ze niet. Integendeel: de opstellers van het stuk blijven erg voorzichtig. ‘Op korte termijn’ vinden ze het voor een fusie nog te vroeg. Eerst moet er maar eens een stembusakkoord, een gezamenlijke kandidaat-premier (haha) en een gezamenlijke fractie komen. Ook een schaduwkabinet (zal die oudjes bekend voorkomen, zij hebben immers het begin van de jaren zeventig nog meegemaakt) dient tot de mogelijkheden te behoren.

De meeste ‘vergaande stap’ achten de auteurs een gemeenschappelijke kandidatenlijst met één lijsttrekker. Het advies komt erop neer dat je daar ontzettend mee moet oppassen. Je loopt dan immers een ‘groot risico’. ‘Als de gooi naar een grote linkse machtspositie als gefuseerde of nieuwe partij mislukt, dan is de kans aanzienlijk dat de electorale positie van links nog verder verzwakt ten faveure van andere partijen’.

Als je blijft afwachten ligt dat gevaar eveneens op de loer, zou ik denken. Maar dat staat niet in het rapport. De PvdA moet dan weliswaar niet ‘niets doen op een ijsschots richting zomer’, maar ze moet ook vooral niet te snel in beweging komen.