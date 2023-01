De nasleep van Dokkum

28 nov. 2017 - 10:20

@Johannn ''– Ze hebben eigen rechter gespeeld, ook nog tegen een vergunning in die de demonstranten hadden. Daarbij hebben zij de demonstranten onder een geweldsdreiging gebracht.'' Je kunt ook zeggen dat ze hebben gedemonstreerd. Je kunt je ook afvragen waarom zij geen vergunning hebben gekregen. Het onder geweldsdreiging brengen van KOZP die volg ik niet, of vind ik i.i.g. nogal over the top. Feit is dat er geen geweld is toegepast. Bovendien is het wellicht goed om u te bedenken dat de grootste weerstand tegen KOZP ook juist wordt veroorzaakt door het gekozen actiemiddel. Namelijk demonstreren tijdens de intocht te midden van de kinderen en hun ouders, die een hun dierbaar feest willen vieren. Vindt u dan niet ook dat in dit geval kinderen en hun ouders, onder een "geweldsdreiging'' worden gebracht? Vindt u dat dan wel OK? Of, als u vindt dat er in dat geval geen sprake is van "geweldsdreiging", waarom dan niet? "– Ze hebben de veiligheid van het verkeer ernstig in gevaar gebracht door niet zomaar een weg, maar een snelweg te blokkeren." Je kunt best het middel van demonstratie, in dit geval dus de blokkade, ter discussie stellen en daar valt ook best iets voor te zeggen, maar ik proef uit de reacties hier en daar nogal wat selectieve verontwaardiging. Het middel is niet nieuw, wordt vaker toegepast, o.a. ,again, recent door de politie. Dan blijft de massale verontwaardiging meestal uit en dat geeft wat mij betreft toch te denken. ''Ik denk niet, dat de rechter degenen die de snelweg blokkeerden als demonstranten en een demonstratie zal beschouwen.'' Ik waag dat te betwijfelen. Deelnemers aan een "illegale" demonstratie wellicht, maar toch als demonstranten. Hoe moeten ze anders worden gezien? Als terroristen? Zelfs het een spoor van geweld en vernielingen trekkend IS- en AFA-tuig in Hamburg wordt gezien als demonstrant. Niet in de laatste plaats ook door zichzelf. Merkwaardig genoeg zijn het in deze discussie juist deze mensen en/of hun sympathisanten die hoog van de selectief verontwaardigde toren blazen als het gaat over deze demonstratie met de blokkade als gekozen actiemiddel. Sorry, maar dat gaat er bij mij niet in. Maar ja, wellicht komt het ooit voor de rechter en dan zullen we het weten. Ik trakteer u i.i.g. op een biertje als u gelijk krijgt.