De Jager noemt nog geen bedragen extra bezuinigingen

'Speculatie over hervorming HRA is een 'love-baby' van de media'

Minister Jan Kees de Jager wil nog niets loslaten over hoeveel Nederland extra bovenop de 18 miljard moet bezuinigen. Hij wil de nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) eerst afwachten, die komende dinsdag naar buiten komen.

Inmiddels zijn er bedragen tussen de zes en tien miljard genoemd. Veel meer wilde De Jager in Buitenhof niet kwijt dan dat “in de nieuwe bezuinigingsronde geen onderwerp een taboe is”.

Hij is tevreden over wat afgelopen donderdag tijdens de eurotop in Brussel is bereikt. De kritiek dat de verdragen nu op korte termijn niets gaan oplossen slaat hij in de wind.

We hebben 15 jaar doorgemodderd, waardoor er ruimte was om de regels te negeren.

Hij hoopt dat de EU-landen voor maart instemmen met de op de eurtop gemaakte afspraken.

Prominenten Ed Nijpels (VVD) en De Hoop Scheffer (CDA) zetten hun partij afgelopen week onder druk toch snel te kijken naar hoe de hypotheekrenteaftrek hervormd kan worden. Volgens De Jager is de discussie niet meer dan een ‘love-baby’ van de media. Er valt volgens hem niet direct veel geld binnen te halen op de HRA.

Het is een lastenverzwaring voor werkende mensen en het is de vraag of dat de schatkist veel oplevert.

