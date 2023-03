De hypocrisie van de klimaattop in beeld

1 dec. 2015 - 19:09

Klimaattop Parijs Het is weer hel en verdoemenis prediken net zoals vroeger de Katholieke priesters in hun 'vastenpreken' de mensen bang maakte met, en inderdaad, de hel die later op ons stond te wachten. Het opwarmen van de aarde wordt tegenwoordig bij elk vraagstuk er met de haren bijgesleept. Dat het warmer worden van de aarde en het smelten van het ijs onder andere op Groenland ook voordelen oplevert is kennelijk voor die lieden niet interessant. Dan maar liever hel en verdoemenis de mensheid in het vooruitzicht stellen. En, waarop gebaseerd? Op z'n minst op drijfzand. De wereldbevolking neemt in ras tempo toe met daarbij de druk op onze aarde. Beter is het ons af te vragen hoeveel mensen de aarde aankan. Verspilling van grondstoffen, voedsel en verkeerd aanwenden van onze aardse mogelijkheden is veel belangrijker dan het geneuzel over het klimaat. Sorry voorstanders van de discussie over de opwarming van de aarde, maar zou het ook kunnen dat de opwarming een natuurlijk proces is en van alle tijden?