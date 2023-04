De directie van Tata Steel moet in het onderzoek naar de WhatsApp-berichten ook haar eigen rol onder de loep nemen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 72 keer bekeken • bewaren

De uitspraken in een WhatsApp-groep over anti-steenkolenactivisten van de Ondernemingsraad Operations van Tata Steel zijn natuurlijk onthutsend. Staalarbeider en boegbeeld Gerrit Idema ging door het stof en maakte zijn excuses naar de milieugroep en iedereen. Dat iemand ook nog in de WhatsApp-groep ‘Arbeit macht frei’ toevoegde, verwijzend naar gaskamers, maakte het weerzinwekkend.

De directie van het staalbedrijf heeft na de openbaring een verklaring uitgegeven: “de taal die we hebben gelezen en gehoord is volstrekt onacceptabel, kwetsend en keuren we ten sterkste af. We willen zo snel mogelijk alle feiten boven water hebben en met betrokkenen stevig een gesprek voeren. Op basis daarvan zullen we bekijken welke maatregelen genomen moeten worden”, aldus Hans van den Berg, CEO van Tata Steel Nederland.

Idema heeft spijt van zijn uitlating en gaf in zijn verklaring aan dat zijn reactie voortkwam uit teleurstelling en emotie en het feit dat hij er moeite mee heeft dat we elkaar zo het leven zuur maken en dat hij als één van de grondleggers van ‘groen staal’ niet bij machte is om milieugroepen te overtuigen dat we gezamenlijk moeten strijden voor een goed klimaat.

De frustratie bij staalarbeiders blijkt ook diep te zitten. De frustratie begrijp ik, dit mag natuurlijk nooit leiden tot dergelijke excessen/uitspraken. Ongekende boosheid lees je op social media met veel harde uitspraken over en weer. Medewerkers van Tata Steel worden regelmatig de laatste tijd als kindermoordenaars weggezet! En ook zien zij dit langskomen: Tata=Kanker en kankerfabriek! Je zult maar een trotse staalarbeider zijn die dag in dag uit aan een mooi product werkt en ‘groen staal’ met verduurzaamde installaties als toekomst ziet!