D66 nu echt de grootste partij van Nederland

D66 heeft de verkiezingen gewonnen. De partij kan niet meer worden ingehaald door de PVV. Dat blijkt uit een analyse van de ANP-verkiezingsdienst, op basis van de uitslagen van de gemeenten. De kans is volgens de Verkiezingsdienst aanwezig dat de partij van lijsttrekker Rob Jetten ook een restzetel krijgt en daarmee qua zetelaantal groter wordt dan de partij van Geert Wilders. D66 heeft na de tot nu toe getelde stemmen een voorsprong van ruim 15.000 stemmen.

Die restzetel betekent evenwel een pijnlijk verlies voor links, aangezien die waarschijnlijk bij de SP vandaan komt. NRC schrijft daarover:

Volgens de website wiekrijgtderestzetel.nl komt de partij momenteel ruim 12.000 stemmen tekort voor zo’n extra zetel – en maakt het daarom veruit de meeste kans op de elfde van de restzetels die in totaal te verdelen waren. Het is aannemelijk dat de partij die stemmen in het buitenland wel haalt. In dat geval verliest de SP een zetel, die van alle verkozen partijen de minste stemmen ‘over’ heeft: 1.378. De socialisten vallen dan terug van vijf naar twee zetels, het laagste aantal deze eeuw.

Door het tellen van de laatste stemmen - alleen Venray en de briefstemmers zijn nog niet binnen - lijkt de meest haalbare coalitie er opnieuw een over rechts te zijn: D66, VVD, CDA en JA21, de gedroomde coalitie van VVD-leider Yesilgöz. Op papier is een coalitie met GroenLinks-PvdA ook nog mogelijk, maar de VVD heeft voorafgaand aan de verkiezingen al laten weten in dat geval buiten de regering te blijven. Of GroenLinks-PvdA zelf zin heeft om met de VVD van Yesilgöz in zee te gaan is ook nog maar de vraag. Donderdag riepen de jongerenbewegingen van de fusiepartij in elk geval al op dit niet te doen.

De enige partij waarvan zeker is dat die in elk geval niet in een coalitie zal zitten, is de PVV. Dit omdat geen enkele van de niet-extreemrechtse partijen nog met haatzaaier en wegloper Geert Wilders wil samenwerken.