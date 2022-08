Covid-patiënten twee jaar na besmetting nog steeds verhoogd risico op hersenaandoening

22 aug. 2022 - 12:26

Hmmm...je moet wel even de studie lezen voor je conclusies trekt! Daar valt wel eea op aan te merken. Bijvoorbeeld: 1. Men gebruik digital health records....hoe betrouwbaar zijn die? 2. Ze hebben de leeftijdsgroep 18-65, die is veel te groot voor medische studies wegens de grote verschillen in gezondheid tussen 18 en 65 3. Van de 15 onderzochte ziektebeelden zijn er maar 3 waarbij mensen met Covid een substanstieel grotere kans hebben 4. Mensen onder de 65 hebben met covid minder kans om te sterven aan 1 vd 15 ziektebeelden. Alleen boven de 65 heb je op een aantal een grotere kans! 5. Het vaststellen van neurotische en psychische klachten (beste Joop...dit is niet hetzelfde als 'hersenaandoeningen'!!!!) is altijd erg lastig en erg subjectief. Alle data die je daaruit analyseert moet je heel voorzichtig behandelen. Dus niet te snel conclusies trekken! 6. Men heeft het totaal niet over vaccinaties! Terwijl ik verwacht dat een groot deel van deze groepen gevaccineerd is (Australie, Vs, VK etc). Dan moet je dus om echt een goed beeld te krijgen moeten kijken naar covid-vaccinatie variabelen! 7. Correlatie is heel iets anders dan causatie! Kortom, in mijn ogen een wat warrig en onvolledig onderzoek dat zeker niet een dergelijke headline zou moeten krijgen!