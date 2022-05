Corona overspoelt ongevaccineerd Noord-Korea

In Noord-Korea waar Covid-19 officieel niet bestaat, zijn naar schatting een miljoen mensen besmet met het virus. Dat aantal loopt snel op, vaccinaties zijn er niet beschikbaar. Dictator Kim Jong-un heeft het leger bevolen te helpen bij de distributie van medicijnen tegen wat door de regering in Pyongyang “een griepje” wordt genoemd.

Sinds het begin van de coronapandemie heeft Noord-Korea geweigerd maatregelen te nemen tegen het virus. In plaats daarvan werd besloten de toch al vrijwel gesloten grenzen nog verder op slot te gooien. Het aanbod van de internationale gemeenschap om miljoenen vaccins te leveren, is steevast geweigerd. Dat de Noord-Koreanen geen immuniteit hebben en tegelijkertijd geen toegang hebben tot een degelijke gezondheidszorg, dreigt nu grootschalige dodelijke gevolgen te hebben.

Hoeveel mensen inmiddels aan het virus gestorven zijn, is niet bekend. Volgens de Noord-Koreaanse overheid zijn er vijftig mensen overleden aan “de griep”. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk vele malen hoger. Volgens experts is het feit dat Noord-Korea voor het eerst in twee jaar besmettingscijfers en zelfs dodentallen noemt, ondanks dat er niet over corona gerept wordt, een teken dat Kim openstaat voor buitenlandse hulp. Buurland Zuid-Korea heeft aangeboden alsnog vaccins te leveren, maar daar is door de noorderburen vooralsnog niet op gereageerd.