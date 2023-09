Conflict CDA en PvdA over positie De Nederlandsche Bank

28 jan. 2010 - 12:37

Het probleem van de aansprakelijkheid vloeit voort uit het gebrek aan openheid. Dat de DNB in het huidige systeem niet zonder meer openheid van zaken kan geven aan de consument, lijkt mij op zich geen probleem. Zij is verantwoordelijk voor het interne toezicht. Als zij nu twijfels zou uitspreken over een bank, dan versneld dat het instorten van het vertrouwen van de consument in die bank. Er zijn verschillende alternatieven denkbaar. Wat is eigenlijk het probleem waar we het met zijn allen nauwelijks meer over hebben? Het risico dat we lopen is dat we ons spaargeld kwijtraken en dat de infrastructuur van de financiering en geldstromen naar de knoppen gaat. Dat laatste is te voorkomen door banken op te richten die zich uitsluitend met het dagelijks rondpompen van geld voor consumenten en bedrijven bezig houdt. Waar spaarders hun geld veilig neer kunnen zetten, en midden -en kleinbedrijf hun economische activiteiten kunnen financieren. Op deze markt is er uiterst scherp toezicht is van o.a. de DNB en parlement. En hier is aansprakelijkheid van bestuurders en instituties. De overheid garandeert spaarsaldo's per bank tot een redelijk bedrag, wat mij betreft lager dan de ?100.000,=. Een probleem is dat we in de Europese neo-liberale markt opereren. Ook al lijkt Wouter Bos in zijn Den Uyl lezing het neo-liberalisme af te zweren, ik moet voorlopig nog de eerste maatregelen van hem op dit gebied zien. De huidige vorm en structuur van de EU (parlement, Commissie, etc.) is vooral gericht op stimulering van vrije verkeer van kapitaal en mensen binnen de Europese grenzen. Dit heeft een zwaar economisch en neo-liberaal tintje gekregen, en er is in Brussel vrijwel geen aanwijzing dat dit aan het veranderen is. Alle andere bankactiviteiten moeten in andere rechtspersonen worden opgenomen, die geen enkele juridische en organisatorische band hebben met de infrastructurele banken. Het risico van geldverlies voor klanten moeten de banken gezamenlijk dragen. Bijvoorbeeld die ?100.000,-. Niks geen overheidsdekking. Regel dat maar gezamenlijk, gecontroleerd door de DNB. De markt wordt hier gereguleerd door de DNB Hier kan een autoriteit als de AFM die uitsluitend het belang van de consument dient prima optreden. Haar wapens intern onderzoek, waarschuwingen en analyses. Waarbij fouten gemaakt mogen worden, dat is de discussie van de open markt, en dus het probleem van de banken zelf. Die moeten de problemen het onbegrip en de negatieve publiciteit in dialoog met de markt en de consumenten autoriteit maar lekker zelf oplossen. De investeerders en spaarders, die op deze markt een hoger rendement kunnen halen, lopen dan ook navenant en navrant risico, waarbij geen verhaal op de overheid mogelijk is. Hier geldt de tucht van de geld- en informatiemarkt.