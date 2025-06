Code Geel: hoe Nederland drama maakt van een windvlaag terwijl de wereld in vlammen staat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

We maken van een zacht briesje een nationale ramp. Ondertussen schreeuwt de aarde om hulp.

Nederland krijgt vandaag code geel bij windstoten van 100 km/u. De paniek slaat toe: fietsen worden vastgeketend alsof het de laatste dag is, parasols vliegen als UFO’s door de lucht, en het nieuws doet alsof we een mini-apocalyps meemaken. Code geel klinkt als een zachte waarschuwing, maar hier gedragen we ons alsof de tornado al om de hoek loert.

Ondertussen staat de wereld op code signaalrood. Klimaatverandering raast als een dronken feestganger die alles omver walst: smeltende ijskappen, hittegolven die je eieren bakken zonder pan, bosbranden die lijken op vuurwerkshows van de hel, en overstromingen die dorpen wegspoelen alsof het Lego-blokjes zijn. Maar hé, dat is ver weg. Wij hebben hier last van een ‘windje’ dat onze fietsen omgooit.

Oorlogen dan? Miljoenen mensen leven middenin conflicten zonder enige waarschuwing. Geen KNMI-code, geen sirenes, alleen chaos. Wij? Onze grootste crisis is een omgevallen tak die de trein vertraagt. Terwijl ergens anders families van elkaar gescheiden worden alsof het ‘t zoveelste seizoen van een soap is.

Plastic soep in de oceaan? Ach, zolang we niet zwemmen in een bakje McDonald’s, is het niet ons probleem. Vergiftigde lucht? Gewoon ramen dicht en airco aan, alsof dat een schild is tegen de dood. Code geel klinkt zoveel beter dan ‘longkanker op bestelling’.

Code geel klinkt alsof Moeder Natuur ons vriendelijk toespreekt: “Hé, rustig aan joh.” Terwijl ze stiekem de aarde langzaam afbreekt, met de subtiliteit van een dronken olifant in een porseleinkast. Onze grootste ramp? Dat de trein tien minuten te laat rijdt door een omgevallen tak. Terwijl miljoenen mensen dakloos worden door overstromingen, die geen weerbericht krijgen.

Misschien moeten we die windstoten juist vieren. Want ze laten zien hoe kwetsbaar we zijn. Hoe snel een zachte zucht ons leven kan ontregelen. Maar nee, we blijven ontkennen, want ontkennen is makkelijker dan veranderen.

Dus bravo, Nederland. Wij zijn kampioen code geel. En ondertussen doet de aarde haar noodkreet in code rood. Maar hé, zolang onze fietsen niet omwaaien, blijft alles koek en ei.

Oh, en vergeet niet: als het echt fout gaat, krijgen we vast een appje van het KNMI. Misschien met een smiley erbij.