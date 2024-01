Coalitieonderhandelingen onder druk, irritatie over tweetgedrag Wilders

De onderlinge irritaties nemen toe bij de vier formerende partijen. Dat valt op te maken uit de toenemende loslippigheid bij betrokkenen. Zo verklaarde Geert Wilders woensdagavond na een dag onderhandelen dat er “nog steeds een groot probleem” is. De leider van de eenmanspartij kan het niet verkroppen dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer voor de spreidingswet heeft gestemd. Ook Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas zouden zich volgens het AD afvragen wat ze aan de VVD hebben.

Er bestaan daarnaast irritaties over Wilders. Onder meer zijn tweetgedrag zit de andere partijen dwars, meldt NRC. “De PVV-leider, die tijdens de verkiezingscampagne bezwoer wat milder te zijn geworden, heeft zo nu en dan nog altijd dezelfde neiging als Donald Trump in de VS: scherpe of boze berichten op social media zetten.” Zo voer de PVV-potentaat dit weekend uit tegen de traditionele media en kwam maandag het stoom uit zijn oren toen hij op X tekeerging tegen de commissie-Van Zwol die advies uitbracht over migratie.