Cartoonist Adriaan Soeterbroek, die beroemde cartoonrel met Wilders veroorzaakte, overleden • Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

In zijn woonplaats Alkmaar is cartoonist Adriaan Soeterbroek op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Soeterbroek tekende in de beginjaren vrijwel dagelijks voor Joop. Op 11 februari 2011 zond hij een cartoon in naar aanleiding van het voorstel van de PVV om zogeheten 'tuigdorpen' in te richten. De cartoon suggereerde een link met concentratiekampen en Wilders herkende zichzelf in de afgebeelde kampbewaker. De leider van de Partij Voor Vrijheid werd woest en eiste verwijdering van de cartoon op straffe van een totale boycot. Een heuse cartoonrel was geboren.

Nadat de VARA weigerde in te gaan op de eis van de PVV-leider volgden er anonieme bedreigingen tegen een grote groep medewerkers die zo ernstig van aard waren dat de omroep zich twee weken later genoodzaakt zag de cartoon, die toen al honderdduizenden malen bekeken was, te verwijderen. Ook de cartoonist werd bedreigd en moest enige tijd onderduiken. Ruim een jaar later stopte hij uit eigen beweging met zijn cartoons op Joop.

Joop trachtte de cartoon onder te brengen in de Vrijdenkersruimte die op initiatief van Mark Rutte door de VVD en Geert Wilders van de PVV was ingericht in het gebouw van de Tweede Kamer maar dat werd geweigerd. De ruimte werd later opgeheven. Daarop kreeg de cartoon een plek in het Stedelijk Museum van Schiedam.