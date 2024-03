Burgemeesters op bres voor uitgeprocedeerde asielzoekers Actueel • 18-01-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Aboutaleb (PvdA), Cohen (Amsterdam, PvdA), Wolfsen (Utrecht, PvdA) en Van Aartsen (Den Haag, VVD) willen mogelijkheid houden om schrijnende gevallen aan kabinet voor te leggen

De burgemeesters van de vier grote steden hebben in een brief aan minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) aandacht gevraagd voor de meest schrijnende gevallen van illegalen die uitgezet dreigen te worden door een wijziging in de Vreemdelingenwet. Dat heeft de woordvoerder van burgemeester de Rotterdamse Ahmed Aboutaleb maandag gezegd.

Aboutaleb (PvdA), zijn collega’s Job Cohen (Amsterdam, PvdA), Aleid Wolfsen (Utrecht, PvdA) en Jozias van Aartsen (Den Haag, VVD) willen de mogelijkheid openhouden om zeer schrijnende gevallen aan het kabinet te kunnen voorleggen. Die optie dreigt door de wetswijziging verloren te gaan. Het gaat er volgens de burgemeesters niet om de deur wagenwijd open te zetten voor illegalen, maar alleen aandacht te vragen voor zeer schrijnende gevallen.

Aboutaleb droeg in het afgelopen jaar vier gevallen voor. Zijn voorganger Ivo Opstelten bracht in 2008 eveneens vier zaken onder de aandacht, in 2007 waren dat er twee.