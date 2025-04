Brussel vreest spionage door Trump-regime: EU-diplomaten krijgen wegwerptelefoons mee naar VS Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

De Europese Commissie heeft besloten wegwerptelefoons en eenvoudige laptops te verstrekken aan medewerkers die naar de Verenigde Staten reizen, uit vrees voor mogelijke spionage door het Trump-regime. Deze veiligheidsmaatregel, die normaal gesproken alleen wordt toegepast bij reizen naar China en voorheen naar Rusland, geldt nu ook voor commissarissen en hoge functionarissen die volgende week de voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank bijwonen in Washington DC.

De nieuwe richtlijnen weerspiegelen de maatregelen die worden gebruikt bij reizen naar Oekraïne en China, waar standaard IT-apparatuur niet kan worden meegenomen vanwege zorgen over Russische of Chinese surveillance. "Ze zijn bang dat de VS toegang krijgt tot de commissiesystemen," aldus een betrokken functionaris tegen de Financial Times. Deze behandeling van de VS als potentieel veiligheidsrisico onderstreept hoe de betrekkingen zijn verslechterd sinds Donald Trump in januari opnieuw aantrad als Amerikaanse president.

De trans-Atlantische relaties staan extra onder druk sinds Trump de EU heeft beschuldigd van het "benadelen van de VS" en verhoogde heffingen heeft aangekondigd op Europese export. Tegelijkertijd schurkt hij openlijk aan tegen de Russische dictator Vladimir Poetin, heeft hij druk uitgeoefend op Oekraïne door tijdelijk militaire hulp op te schorten, en gedreigd de NAVO-veiligheidsgaranties voor Europa in te trekken. "De trans-Atlantische alliantie is voorbij," aldus de EU-functionaris.