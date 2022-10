Britse regering ziet na storm van kritiek toch maar af van belastingverlaging voor allerrijksten

Karteng laat maandag in een verklaring weten te hebben geluisterd naar de Britse bevolking en de woede te begrijpen. Een dag eerder zei premier Truss nog vertrouwen te hebben in haar aangekondigde belastinghervorming en die per se te willen doorzetten.

Sinds het tweetal de maatregel aankondigde, een fiks financieel voordeel voor Britten die meer dan 150.000 pond per jaar verdienen, is de Conservatieve partij gekelderd in de peilingen. Ook de financiële markten zagen geen heil in de plannen. Als gevolg van de aangekondigde hervorming stortte de koers van het Britse pond in.