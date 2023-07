Britse grappenmaker zet staf Trump tegen elkaar op met nepmails

2 aug. 2017 - 19:31

@ Kees Halt: "Fake news" komt juist van de kant van Trump en de zijnen, en niet zo'n beetje ook. Denk je dat de Trump-regering zijn absolute morele dieptepunt heeft bereikt, blijkt die moreel nóg verder te kunnen zakken. Naar aanleiding van een juridische procedure, die een vroegere detective-medewerker van Fox News (Rod Wheeler) tegen dat bedrijf heeft aangespannen, blijkt eens te meer dat Fox News met het Witte Huis heeft samengespannen om een roofmoord op een medewerker van het Democratic National Comittee (Seth Rich, op 10 juli 2016) voor te stellen alsof hij vermoord zou zijn (door Democraten) omdat hij de e-mails van Hillary Clinton zou hebben gelekt naar Wikileaks. Dit alles om de aandacht van het Ruslandonderzoek (de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezing, vastgesteld door de Amerikaanse veiligheidsdiensten) af te leiden. Fox News zag zich gedwongen een artikel van Malia Zimemrmann van de website te halen. How low can you go? Deze hele affaire speelt al een hele tijd in de VS. Citaat uit The Independent (1 augustus 2017): “A wealthy Trump supporter and a Fox News producer conspired to run a fake story about the death of a Democratic National Committee staffer while the White House looked on, a lawsuit has alleged. Rod Wheeler, the detective cited in Fox News' controversial story about the fatal shooting of DNC staffer Seth Rich, has filed suit against the company for allegedly fabricating his quotes and pressuring him to push a false narrative. “According to the complaint … Fox News was working with the Trump administration to disseminate fake news in order to distract the public from Russia's alleged attempts to influence our country's presidential election,” Mr Wheeler’s attorney, Douglas Wigdor, said in a statement. Mr Wheeler was Fox News' prime source for a story claiming Mr Rich may have been murdered for releasing unflattering DNC emails to Wikileaks. According to the suit, however, Mr Wheeler never found evidence to support this. Instead, Fox News producer Malia Zimmerman and prominent Trump donor Ed Butowsky pressured him to say so – even taking him to a meeting with then-White House Press Secretary Sean Spicer – in an effort to detract attention from the Russia investigation.” (http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/white-house-fake-news-seth-rich-death-russia-distract-fox-news-donald-trump-dnc-staff-lawsuit-a7871321.html)