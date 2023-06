Brits parlement keurt brexitplan goed, May krijgt vrij baan • Nieuws • 13-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

© 2017-03-13 17:37:00 A protester draped in a European Union flag takes part in a protest in support of an amendment to guarantee legal status of EU citizens, outside the Houses of Parliament i

Maandagavond heeft het Britse parlement definitief ingestemd met het brexitplan van premier Theresa May. De premier kan dinsdag met een ongewijzigd wetsontwerp naar de koningin. Die zal het wetsvoorstel om de uittreding uit de Europese Unie via artikel 50 nog wel formeel goed keuren.

Een plan om het parlement meer zeggenschap te geven over de definitieve tekst van het brexitplan, werd eerder op de avond nog afgewezen, met 331 tegen en 286 stemmen voor, nadat het House of Lords eerder deze maand nog had besloten dat May haar breit-voorstel moest aanpassen.

Het Hogerhuis wilde de bescherming van de rechten van EU-ingezetenen in Groot-Brittannië garanderen en het parlement een soort veto-recht te geven over de uiteindelijke voorwaarden om uit de EU te stappen. Het Hogerhuis wilde middels een amendement garanderen dat EU-burgers in het land kunnen blijven. Ook het amendement dat het Lagerhuis veto-recht geeft gaat niet door: het Lagerhuis vindt dat eer te veel en heeft besloten zich volledig over te geven aan de vertrekovereenkomst die May voor ogen heeft. De Lords staakten hierop hun verzet.