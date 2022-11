"Bloed aan je handen!"

7 jul. 2015 - 13:53

ik ben geen vegetariër en eet vlees. ik vind ook dat de mens het hoogste wezen op aarde is. ook wil ik niet graag dood gaan aan enge ziektes en er worden dieren gebruikt om ziektes te bestijden. dit heeft zijn prijs (maar dieren niet kwellen) en heeft wel zijn langste tijd gehad. omdat men met dierlijk weefsel en slachtafval ook al veel kan onderzoeken dus dat is goed. over dit item hebben wat mij betreft ALLEEN VEGETARIERS recht van spreken.

1 Reactie