Bizar hoe dicht De Telegraaf op deze formatie zit

Kee & Van Jole bespreken voor het laatst in 2023 de politieke ontwikkelingen. Zoals het akkoord dat de Europese Unie heeft gesloten over migratie maar ook de schorsing van Baudet. Die laatste vroeg aan voorzitter Bosma opheldering over de stemprocedure. Kee legt uit hoe dat werkt, Van Jole vindt het tekenend dat Baudet die toch al zes jaar in de Kamer zit nog steeds niet weet hoe er gestemd wordt.

Daarna gaat het over de formatie en de radiostilte die is ingelast. Kee is verbaasd dat Van der Plas van BBB gewoon uit de onderhandelingen klapt en vertelt dat de plannen voor een nationaal slavernijmuseum van tafel moeten. Van Jole zegt dat het opvallend is hoe dicht De Telegraaf op deze formatie zit. Telegraaf-omroep WNL heeft via Op1 bijgedragen aan de rechtse verkiezingszege en een medewerker van De Telegraaf doet nu de formatie. "Stel je eens voor dat links zoiets zou doen, de wereld zou te klein zijn." Of Kee het niet vervelend vindt dat hij als parlementair redacteur nu altijd met 1-0 achterstaat? Kee wil niet geloven dat De Telegraaf voordeel heeft van de functie van Plasterk die tijdelijk gestopt is als columnist.