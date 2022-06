Berichten uit de bezette gebieden Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

De volgende nieuwsberichten van de laatste twee dagen heb ik samengesteld uit vertalingen van de lokale West Bank-pers en het Palestijnse persbureau Wafa.

Een Palestijnse man is woensdag doodgeschoten toen een grote Israëlische troepenmacht een inval deed in de stad Yabad ten zuidwesten van Jenin op de Westelijke Jordaanoever, met het doel het familiehuis te slopen van een Palestijn die eerder dit jaar was veroordeeld voor het doden van vier Israëlische burgers. De Israelische legereenheid, vergezeld van 30 militaire voertuigen en een bulldozer, bestormde de stad, terwijl sluipschutters op de daken van huizen klommen en kogels en traangasgranaten afvuurden. Bilal Awad Tawfiq Kabha, 24, werd volgens het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid gedood nadat hij in de borst en dij was geraakt. Zes andere jongeren werden tijdens de schermutselingen door kogels geraakt, van wie drie ernstig, met schotwonden in de nek, buik en het gezicht. Wafa meldde dat Israëlische kolonisten auto's van Palestijnen in Yabad aanvielen. Een video op Twitter toonde Israëlische gepantserde voertuigen die midden in de nacht door de Palestijnse stad reden.

De familie van Ghufran Harun Warasneh, 31, zegt dat ze op weg was naar haar nieuwe baan bij een lokaal medianetwerk toen ze door een Israëlische soldaat werd neergeschoten bij het al-Arroub-vluchtelingenkamp tussen Hebron en Bethlehem. De kogel schampte Warasnah's ribben, ging door het vlees onder haar linkeroksel en verliet haar rechterkant. Een niet bij naam genoemde ooggetuige vertelde Wafa dat Warasneh naar de hoofdweg liep toen twee soldaten die een militaire controlepost bemanden haar vroegen hen te benaderen voordat een van hen haar neerschoot. Het Israëlische leger beweerde in een verklaring dat "een aanvaller gewapend met een mes op weg was naar een soldaat die routinematige veiligheidsactiviteiten uitvoerde op Route 60. De soldaten reageerden en schoten met scherp." De Palestijnse Rode Halve Maan zei dat Israëlische troepen ter plaatse hun medische staf 20 minuten lang tegenhielden om Warasneh te bereiken voordat ze erin slaagden haar over te brengen naar het al-Ahli-ziekenhuis in Hebron. Haar moeder vertelde Wafa dat Warasneh eerder was gearresteerd en drie maanden gevangen had gezeten vanwege de verslaggeving van een pro-Palestijnse demonstratie in januari en dat haar camera-apparatuur toen was vernietigd. Hufran verliet de ochtend van haar dood vroeg het huis om op tijd op haar werk te zijn, vertelde Warasneh’s moeder aan Wafa.

De kranten zeiden dat Yaser al-Masry, 41, uit de stad Deir al-Balah, centraal in de Gazastrook, woensdagavond dood is verklaard nadat hij bezweek aan de verwondingen die hij opliep tijdens de Israëlische bombardementen op de Gazastrook in mei 2021. Hij werd behandeld in Egypte.

Bronnen vertelden Wafa dat Israëlische troepen de 21-jarige Ayman Mheisen hebben doodgeschoten, terwijl een ander ernstig gewond raakte tijdens confrontaties die uitbraken in het Dheisheh-kamp nabij Bethlehem. Israëlische soldaten vielen het kamp binnen en tijdens de daaropvolgende confrontaties vuurden de soldaten met scherp. De bronnen meldden dat Israëlische soldaten een Palestijn uit het kamp oppakten na zijn huis te zijn binnen gevallen.

Dit jaar hebben Israëlische troepen tot nu toe meer dan 50 Palestijnen gedood op de bezette Westelijke Jordaanoever, onder wie de prominente journalist Shireen Abu Akleh.