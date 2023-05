Begrotingen voortaan eerst langs Brussel

20 feb. 2013 - 12:50

En niemand herkent hierin het M.A.I. verdrag, toegespinst op Europa? Het Multilateral Agreement on Investements was in 1996 een eerste aanzet tot globalisering. Doordat er hevig verzet was, werd het gestopt... daarvoor in de plaats van de Wereld Handels Organisatie. Elke keer als ze vergaderden was er een enorme demonstratie van Anders Globalisten. Het MAI Verdrag ging er over dat bedrijven overal mochten starten, geen milieuwetten die ze kon stoppen en personeel kon per minuut ontslagen worden. Bevolkingen werden verplicht datgene te verbouwen dat winst oplevert voor de bedrijven en in de top zitten regeringsleiders van de landen. Tussen al het wollige in zie ik hier het MAI Verdrag weer boven komen drijven. Wat veranderd, aangepast, opgepoetst.... maar de mensen in Europa worden als eersten misleid en misbruikt. We kunnen protesteren wat we willen, maar ze gaan gewoon door. Ter meerdere glorie en eer aan Europa? De Wereld? Welnee.... uitsluitend die van henzelf. Ze zijn bereid dingen te doen die elk normaal mens afschrikken. De smoes dat onze kinderen en kleinkinderen niet mogen worden opgezadeld met schulden wordt gretig geloofd. Maar ik voorzie dat ze nu worden opgezadeld met een giga schuld en een smerige wereld waarin het niet leuk meer is om te leven. Maar de huidige generatie vooral blanke mannen van 45-90 die nu al op rozen zitten, zal alleen nog meer geld hebben en nog meer macht misbruiken. Kan dat steentje van afgelopen weekend een U-draai maken en ons nu wel raken alsjeblieft?