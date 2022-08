BBB-kandidaat in 2019: ‘Alsjeblieft geen extra boerenpartij’

BBB heeft hoge verwachtingen van de provinciale-statenverkiezingen van maart volgend jaar. De partij staat hoog in de peilingen, net als Forum vier jaar geleden. De leden blaken van het zelfvertrouwen. Zo denkt partijvoorzitter en varkenshouder Erik Stegink dat “ Caroline minister-president zou kunnen worden ”.

De goede polls trekken politieke gelukszoekers aan. Zo presenteerde BBB afgelopen weekend in Zeeland Eelco Van Hoecke als kandidaat-Statenlid. Van Hoecke sloot zich de afgelopen jaren achtereenvolgens aan bij FVD, JA21 en de Partij voor Zeeland, en heeft nu dus de overstap gemaakt naar de partij van Caroline van der Plas.

Van Hoecke is een domrechtse twitteraar die regelmatig uit de bocht vliegt. Zo noemt Claudia de Breij Van Hoecke een “enge man” omdat hij totaal uit zijn plaat ging toen ze het voorstel deed om in lockdown-tijd met z’n allen ‘Zing, vecht, huil, bid’ van Ramses Shaffy te draaien. Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers kan zich herinneren hoe hij “bizarre scheldpartijen” over zich heen kreeg van het trollenleger van Van Hoecke.