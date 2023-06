Anouk, Kane en Caro Emerald grote winnaars 3FM Awards

15 apr. 2010 - 21:33

Tot mijn verbijstering en walging heb ik een stukje van de show op televisie gezien. Maar waarom eigenlijk? Als radio kon het al niet door de beugel. Als Kane de meest sensationele band is die we in Nederland hebben sta ik niet verbaasd als MTV verschillende versies van hun award-shows maakt. Dan kunnen dat soort lokale acts mooi in hun eigen landje blijven. Ik feliciteer nieuwkomer Waylon, maar als dat de kandidaat is om vanaf nu 10 jaar lang de prijzen op te pikken hoeft 'ie nu al niet meer. I was born in the valley of bricks Where the river runs high above the rooftops http://www.youtube.com/watch?v=P9CeF_QY0w4