Angsthaas Wopke Hoekstra draait en maakt de weg vrij voor BBB

19 aug. 2022 - 11:04

"Ik kan mij wel vinden in Hoekstra zijn standpunt. Ik vindt het hele EU beleid ivm stikstof een farce." Deze twee zinnen hebben niks met elkaar te maken, aangezien Hoekstra helemaal niet stelt dat een farce is. "Stikstof stopt bij de grens ?" Niemand zegt dat en in alle stikstofmodellen wordt stikstof vanuit het buitenland ook gemeten. "Vervoer wordt dat goed aangepakt ?" Daar wordt ook aan gewerkt ja. Zo mogen er straks geen diesel of benzine auto's meer verkocht worden. "Vliegverkeer wordt tijdens de vlucht niet meegerekend." Wordt ook aan gewerkt om dat te meten. Neemt niet weg dat boeren ook enorme vervuilers zijn. "Zo is er nog veel meer wat zeer onduidelijk is." In tegendeel, het meeste is zeer duidelijk en ook door meerdere onafhankelijke wetenschappers bevestigd. Het zijn enkel mensen die hun kop in het zand steken die blijven beweren dat 'het een farce is' en 'zeer onduidelijk is'. "Dus eventjes tot bezinning komen, is wat voor te zeggen." Nee dat is het niet, in de eerste plaats omdat het al goed uitgepluist is en in de tweede plaats omdat we niet telkens de boel kunnen blijven uitstellen. "Maar die veestapel zal drastisch moeten krimpen." Waarom dan? Ik dacht dat je zei dat het beleid een farce is en zeer onduidelijk?