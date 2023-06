Angstaanjagende beelden: vrouw rijdt door Californische vlammenzee • Nieuws • 17-11-2018 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een werkelijk angstaanjagend beeld: de Amerikaanse Rebecca Hackett uit Californië moest noodgedwongen door het door vuur geteisterde rampgebied rijden, nadat ze het welzijn van haar paarden in hun stallen had gecontroleerd. Op de videobeelden die Hackett onderweg maakte is te zien hoe de wereld om haar heen aan alle kanten een vuurzee is. Te horen is hoe ze doodsangsten uitstaat.