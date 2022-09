Analyse: Breivik's online web van haat

8 sep. 2011 - 6:51

Roger Dols, In de signalering van een alliantie gaat het in het artikel niet om de aard van het internet of de onderlinge samenhang vanwege gelinkte pagina's. Maar om overeenkomstige bronnen van een gedeelde gedachtegoed door de websites. Namelijk, de complottheorie 'dat de Europese elites samenzweren tegen hun eigen bevolking om Europa aan de moslims uit te leveren.' In het volgende fragment staat er letterlijk: 'The Guardian has analysed the webpages he links to, and the pages that these in turn link to, in order to expose a spider web of hatred based around three "counter-jihad" sites'. Vertaling: 'De Guardian heeft de webpagina's geanalyseerd waar hij (Breivik) naartoe linkt en waar deze -op hun beurt- verder naartoe linken, om een netwerk van haatzaaiers bloot te leggen, gecentreerd rond een kern van drie "conta-jihad" websites'. -- 1: De Guardian meent, dat er een 'alliantie' wordt gevormd, vanwege een overeenkomstigheid. Namelijk, 'All of these draw some of their inspiration from the Egyptian Jewish exile Gisele Littman, who writes under the name of Bat Ye'or, and who believes that the European elites have conspired against their people to hand the continent over to Muslims.' 2: subculturen - de samenhang in de alliantie -die de Guardian hier ontbloot- heeft ze samengevat als volgt: 'Anders Breivik's manifesto reveals a subculture of nationalistic and Islamophobic websites that link the European and American far right in a paranoid alliance against Islam and is also rooted in some democratically elected parties.'

