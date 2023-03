Amsterdams project baart internationaal opzien

20 nov. 2013 - 13:29

Als het werkt, en zowel buurt als overlastgevers gaan erop vooruit, dan kan volgens mij geen zinnig mens er iets op tegen hebben. Ik zie het inderdaad als een eerste stap. Hoe dan ook, er komt een begin van structuur in hun bestaan. Dat is winst. Op onconventionele manieren kan je soms meer bereiken dan met alleen repressie en straf. Ik hoop dat betrokkenen zullen ervaren dat de lichamelijke inspanning prettig is, en bijvoorbeeld tot gezondere slaap leiden zal. Dan zou de volgende fase heel goed kunnen zijn dat men het drinken vanaf de vroege ochtend als steeds minder prettig zal ervaren. Het is een kwestie van geleidelijkheid. De man die over zijn chronische alcoholisme spreekt heeft gelijk, misschien meer dan hij zelf weet. Moralisten zullen vermoedelijk maar al te graag over hem heen vallen. Maar gedegen onderzoek heeft onomstotelijk aangetoond dat, behalve de lichamelijke gewenning (die in principe in één week beëindigd kan worden) er nog iets heel anders aan de hand is: in de frontale cortex van een verslaafde zijn twee heel belangrijke gebiedjes ontregeld. Die hebben te maken met: mogelijke keuzes afwegen, kiezen voor korte- of lange-termijn-bevrediging, proberen te peilen wat je mag verwachten van bepaalde handelingen (bijv.: drinken vs. iets anders doen); en ook met het vooraf ervaren wat mogelijke beloningen voor je kunnen betekenen (bijv.: drinken, gebruiken, vs. het werken aan een duurzame, liefdevolle relatie). Met andere woorden: die ontregeling heeft hun vrije wil ingeperkt. Hun keuzes kunnen niet die zijn van iemand die niet verslaafd is. Daarom heeft bestraffend behandelen, moraliseren geen enkele zin, integendeel: het is contraproductief. De verslaafde wordt weerspannig, mede door die ontregeling. En daarom lijkt me dit initiatief een gedurfde, en hopelijk succesvolle aanpak; en wat men in het ouderwetse en preutse Amerikaland daarvan vindt, dat zal mij: worst wezen.