Amerikanen en Britten vrezen dat Duitse staat is geïnfiltreerd door Rusland, mijden samenwerking

Husieva acht het "zeer goed mogelijk" dat de samenwerkende landen in de toekomst ook gezamenlijk militair gaan opereren in Oekraïne. Over die laatste optie handelt het artikel, met name over de vraag in hoeverre militairen uit NAVO-landen nu al actief zijn. Alle deskundigen zijn het er over eens dat dat nu al het geval is en er ook Nederlandse militairen actief zijn in Oekraïne. "Dat is geen geheim", aldus Husieva. Het gaat dan om adviseurs die trainingen verzorgen en de effectiviteit van de door bondgenoten geleverde wapens onderzoeken. Dat is ook noodzakelijk om zich voor te bereiden op een verdere escalatie van de oorlog naar andere Europese en of NATO-landen. De deskundigen menen dat het een kwestie van tijd is voordat die aanwezigheid wordt uitgebreid nu Oekraïne geavanceerdere wapens geleverd krijgt, zoals de Nederlandse F-16's.