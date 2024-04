Advocaten waarschuwen voor 'failliet van internationale rechtsorde' door wegkijken van genocide in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 270 keer bekeken • bewaren

Meer dan tweehonderd advocaten hebben de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) verzocht om stelling te nemen tegen het schenden van de internationale rechtsorde door Israël. Dat doen zij in een brief, waarin wordt verwezen naar naar een stellingname van de orde na de Russische invasie van Oekraïne. De NOvA stelde toen dat Rusland de ‘rule of law’ met voeten trad. Volgens de advocaten geldt dat ook voor Israël dat bezig is de bevolking van Gaza uit te roeien.

Initiatiefnemer en woordvoerder Reinout Sterk:

‘De schendingen van het recht door Israël zijn evident. Onder andere het Internationaal Gerechtshof (IGH) en de VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden hebben geoordeeld dat het redelijk is om aan te nemen dat er genocide plaatsvindt. Genocide is de ergste misdaad die de mens kan plegen. Hoe langer de internationale gemeenschap dat laat voortduren, hoe meer de werking van de internationale rechtsorde aan geloofwaardigheid verliest. Wij, als hoeders van de rechtsstaat, vrezen zo langzamerhand het failliet van de internationale rechtsorde. Hoe kunnen Nederland, maar ook bijvoorbeeld de EU of de VN, hierna ten opzichte van andere landen nog een geloofwaardig beroep doen op het internationaal recht?’

De advocaten wijzen er onder andere op dat de Nederlandse rechter op 12 februari 2024 nog bepaalde dat er een groot risico is dat Israël het Oorlogsrecht schendt. Verder wijzen ze onder meer op twee recente uitspraken van het IGH. Dat heeft op 26 januari van dit jaar geoordeeld dat het plausibel is dat Israël het Genocideverdrag schendt, door onder andere de toegang van noodhulp te blijven blokkeren. Vorige week heeft het IGH Israël hier opnieiw dringend op aangesproken.

In het Verenigd Koninkrijk is een soortgelijke oproep gedaan. Daar waarschuwen ruim zeshonderd advocaten, academici en oud-rechters de Britse overheid dat het land internationale verdragen schendt door wapens te leveren aan Israël. Ook de Britten verwijzen naar de uitspraak van het IHG dat het aannemelijk is dat Israël genocide pleegt in Gaza en dat het Verenigd Koninkrijk verplicht is dat tegen te gaan.