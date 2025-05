24 uur, de klok tikt, Trump niet

We zitten bijna in juni 2025. Trump beloofde ooit de oorlog in Oekraïne binnen 24 uur te beëindigen. Inmiddels lachen klok en realiteit hem uit. Die 24 uur zijn veranderd in “misschien over twee jaar, of drie, ach, who cares?” Zijn deadlines zijn als sneeuwvlokken in mei. Ze smelten voordat ze iets veranderen.



Oekraïne zegt simpel: “Wij praten pas als Rusland met een serieus vredesvoorstel komt.” Duidelijk en volwassen. Trump? Die zucht in interviews dat hij ‘erg teleurgesteld’ is in Poetin. Alsof Poetin z’n vervelende buurman is die zijn golfkarretje geleend heeft en nu weigert terug te geven. Alsof teleurstelling een diplomatiek instrument is.



Zijn ‘aanpak’? Dreigen met ultimata die zo vaag zijn dat zelfs een magiër ze niet kan ontcijferen. Een Trump-ultimatum is net een paraplu in een orkaan. Nutteloos. Lachwekkend. Zijn interne klok? Die loopt op Trump-tijd. Altijd te laat. Nooit op tijd. En altijd met een excuus dat hij zelf ter plekke verzint.



Europa? Die zit vol frustratie, maar ook met een gezonde dosis realisme. Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan eigen defensie-initiatieven, want op deze clown valt niet te bouwen. “Doe maar gewoon,” mompelt Europa, terwijl het hoofd zachtjes tegen de muur tikt. Amerika als stuntelende showmaster, Europa als nerveuze sidekick die eigenlijk de zaal wil verlaten.



Rusland? Die kijkt met popcorn toe. Poetin speelt schaken. Trump speelt met jokers, maar vergeet het bord. De echte zetten worden gedaan terwijl hij nog steeds denkt dat hij de regels aan het schrijven is. Spoiler: hij leest de handleiding van een broodrooster.



En dan is er de persconferentie. Trump verschijnt, zonnebankoranje, haar als een losgeraakte helm, en begint over zijn “unieke plan” om vrede te sluiten via een internationale golfwedstrijd. Zelensky, Poetin, hijzelf, 18 holes, winnaar bepaalt de grenzen. “Met handicap,” knipoogt hij. Serieus. Vervolgens zwaait hij met een plattegrond van Europa, ondersteboven. “Dit is Oekraïne, en dit, dit is het waterpark waar ik het vredesakkoord ga tekenen.” Niemand lacht. Behalve hijzelf. Zijn team applaudisseert plichtmatig. Iemand laat een PowerPoint zien waarin ‘Vrede = Trump + Succes’ in Comic Sans staat. De pers krijgt muffins in de vorm van vredesduiven. Binnenin zit ketchup.



Trump praat alsof hij de peace maker is. In werkelijkheid laat hij zien dat vrede maken meer vraagt dan tweets en een opgeblazen ego. Ondertussen sterven mensen. Europa raakt steeds banger.



Zijn ‘plan’ is een slechte mop. Zelfs zijn fanclub bromt ongemakkelijk. Alles draait om zijn imago. Oorlog? Ach, zolang het niet op Truth Social staat, bestaat het blijkbaar niet.



Wachten op vrede met Trump is als hopen dat je kapotte wasmachine vanzelf gaat draaien. Je kunt blijven hopen. Maar die vieze sokken? Die blijven stinken.



En deze stank? Die verspreidt zich. Van Kiev tot Brussel. Tot Washington.



Welkom in de Trump-show. Zet je schrap. En houd je neus dicht.