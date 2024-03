15.000 hoogbejaarden geweerd uit verzorgingstehuizen Actueel • 07-01-2014 • leestijd 2 minuten • bewaren

Nieuwe regels verklaren hoogbejaarden plots 'te gezond' voor een plek in het verzorgingstehuis ... Groep groeit van 15.000 naar 56.000 in 2018

De bezuinigen op ouderenzorg hebben ertoe geleid dat de toegang voor een plek in een verzorgingstehuis drastisch wordt verminderd. Waren vorig jaar ouderen met een zzp 1 en zzp 2 indicatie aan de buurt, per 1 januari 2014 wordt ook aan senioren met een zzp 3 indicatie de toegang tot het verzorgingstehuis ontzegd. Mensen met die indicatie zijn veelal 80-plus en moeilijk ter been. Ze vergeten weleens iets, hebben hulp nodig bij het uit bed komen, bij het douchen of de maaltijd. In een verzorgingshuis zouden ze tot 12 uur hulp per week krijgen, maar volgens de nieuwe normen is zijn ze ineens gezond genoeg om – met de nodige thuiszorg – zelfstandig te blijven wonen.

Consultant Te Meerman van adviesbureau Berenschot voorziet problemen en zegt in het AD

Neem een oudere alleenstaande in een portiekflat met alleen AOW die slecht ter been is en vaak angstig met indicatie zzp 3. Deze mevrouw heeft geen geld om zelf zorg te kopen. Maar ze móet thuis blijven wonen. Dan bestaat het risico dat mensen vereenzamen of veel sneller verslechteren dan nodig.

Vanaf 2016 gaan de strengere regels ook voor mensen met een zzp 4-indicatie gelden. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in een rolstoel zitten of zwaar dement zijn. Indien er hulp beschikbaar is van familie of buren, hebben ook zij geen recht meer op een plek in een verzorgingstehuis.

Door de strengere regels loopt de groep ouderen die het verzorgingshuis niet meer inkomt de komende vier jaar op van 15.000 tot 56.000 in 2018. Het wegvallen van die groep zorgt ervoor dat veel verzorgings- en verpleeghuizen hun deuren sluiten.