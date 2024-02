Zorro: Spaanse avonturenserie verschijnt in maart bij Videoland

Videoland haalt de nieuwe incarnatie van Zorro naar Nederland: de Spaanse serie gaat vrijdag 8 maart bij de vod-dienst in première. Miguel Bernardeau (bekend van de Netflix-series Elite en 1899) geeft in Zorro gestalte aan Diego de la Vega, die in 1834 terugkeert naar Californië om de dood van zijn vader te wreken. Wanneer hij ziet hoe hard en onrechtvaardig het leven is voor de bevolking daar, besluit hij als de gemaskerde held Zorro de mensen een helpende hand te bieden. Zorro werd bedacht door Carlos Portela, die eerder al werkte aan onder meer Velvet Colección. Overigens is er momenteel tevens een nieuwe Zorro-serie in de maak bij Disney+, waarin Wilmer Valderrama (That 70's Show) gestalte zal geven aan het titelpersonage. Op het witte doek werd Zorro onder meer twee keer gespeeld door Antonio Banderas.