Zoo na drie seizoenen ten einde • Nieuws • 25-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Amerikaanse zender CBS maakte bekend dat er geen vierde seizoen komt van Zoo.

De serie (in Nederland is het eerste seizoen te zien op Netflix) was nooit echt geliefd bij de critici, maar groeide door al het campy vermaak wel uit tot een ‘guilty pleasure’, hoewel de kijkcijfers gedurende het derde seizoen omlaag gingen. Zoo draait om een wereldwijde opstand van dieren, die steeds vaker (en in samenwerking) mensen aanvallen. Een groep specialisten (met onder meer een journaliste en een zoöloog) mag de oorzaak van al deze agressie onderzoeken. De serie is een adaptatie van het boek van James Patterson (bekend van de Alex Cross-reeks) en Michael Ledwidge. Josh Applebaum (Alias), Andre Nemec (Life on Mars), Jeff Pinkner (Fringe) en Scott Rosenberg (Con Air) waren verantwoordelijk voor de adaptatie. Het viertal werkte al eerder aan de dramaserie October Road.