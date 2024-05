Zomer vol Crime: nieuwe seizoenen van Beck en Shetland bij de NPO

Op 14 juni gaat de 'Zomer vol Crime' van start bij de NPO en zullen er volop misdaadseries te zien zijn. In een eerste teasertje wordt er alvast vooruitgeblikt op een aantal titels, met onder meer het tweede seizoen van The Capture, het tiende seizoen van Beck en het achtste seizoen van Shetland (waarin Ashley Jensen de hoofdrol overneemt van Douglas Henshall). Andere aanstaande series die de komende zomer bij de NPO te zien zijn: het Australische Black Snow met Travis Fimmel (Vikings), het Zweedse Detective #24, het Britse The Suspect met Aidan Turner (Poldark), het Frans-Canadese The Sketch Artist, het Franse The Reunion, het Britse Four Lives met Stephen Merchant als seriemoordenaar, het Britse The Inheritance, het Britse The Tower met Gemma Whelan (Game of Thrones) en het Britse Until I Kill You met Shaun Evans (de jonge inspecteur Morse in de prequel-serie Endeavour Morse) als seriemoordenaar.