ZeroZeroZero: misdaadserie van Gomorra-makers verdwijnt van Netflix

Het Italiaanse misdaaddrama ZeroZeroZero verdwijnt binnenkort van Netflix: op donderdag 2 november wordt de serie uit het aanbod van de vod-dienst verwijderd. Het nieuws werd als eerst opgemerkt door de website Filmvandaag.nl. ZeroZeroZero draait om de wereldwijde distributie van cocaïne: in Mexico zitten de producenten, in Amerika treffen we de transporteurs en in Italië vinden we de kopers. Gabriel Byrne (The Usual Suspects) is zien is als de eigenaar van het bedrijf dat het spul per boot vervoert. Dane DeHaan en Andrea Riseborough spelen zijn kinderen en verder is er ook een rol voor Tchéky Karyo (The Forest of the Missing). ZeroZeroZero is afkomstig van de makers van Gomorra. De volledige serie is ook terug te kijken op NPO Plus.