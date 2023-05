If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast: Optimistisch oud worden • Recensie • 07-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De HBO-documentaire oogt bij vlagen flets en suf.

‘Het is een misvatting dat negentigers een zwaarmoedig bestaan leiden’, zo proclameert de 95-jarige komiek Carl Reiner. In de openingsscene verklapt hij al grappenmakend meteen de titel: ‘Elke ochtend kijk ik bij de overlijdensberichten of ik ertussen sta.’ Hij tikt zichzelf op z’n wang: ‘Ik ben er nog.’ Daarop begeleidt een zingende negentigjarige Tony Bennett met ‘The best is yet to come’ de opening credits. De titel van dit nummer, dat hij oorspronkelijk opnam in 1962, lijkt een knipoog naar ongebreideld optimisme: zelfs hoogbejaarden kunnen (nog) een omvangrijke toekomst tegemoetzien.

Maar hoe doe je dat? Hoe word je – zonder grote fysieke ongemakken – zo oud? De guitige Reiner begint in deze zoektocht naar vitaliteit bij zijn eigen levensritme. Hij vertelt dat hij een fervente computergebruiker is. Op zijn kantoor, waar hij dagelijks is te vinden, tikte hij al vijf boeken. Hij weigert, net zoals zijn bejaarde vrienden, met pensioen te gaan. Is dat dan het grote geheim? Een dieetexpert licht toe: ‘Mensen in Okinawa en Sardinië leven zo lang omdat ze een interactief leven leiden. Ze doen er nog toe.’ De wetenschapper vervolgt: ‘Die interactie is waardevol, een echt gesprek met een persoon, in plaats van chatten op facebook.’

Het staat buiten kijf dat de geïnterviewden in deze documentaire – waaronder de 94-jarige Stan Lee en de 95-jarige Betty White – voortdurend in contact staan met mensen uit hun werkveld. We zien eveneens publieke optredens van een mastodont als de 91-jarige Dick van Dyke, die intussen aan een tweede leg is begonnen, met een 44-jarige dame. Allemaal delen ze hun levenslessen. Ook Jerry Seinfeld komt dan even aan het woord – Reiner is een van zijn helden en zijn moeder Betty komt ook terloops ter sprake. Seinfeld vertelt dat je hard moet werken, moet liefhebben en er moet zijn voor je omgeving.

De 63-jarige komiek is echter ook al bijna twintig jaar niet echt relevant meer. Roem is soms kortdurend en dat is een aspect dat in deze documentaire, die bij vlagen suf en flets oogt, nauwelijks aan bod komt. Roem is net zo vergankelijk als het leven. En het leven wordt wel degelijk minder met de jaren: Reiner vertelt dat hij nog wel aan seks denkt, maar dat het lichaam niet meer wil meewerken. Met al die hoogbejaarde deelnemers lijkt het zelfs onvermijdelijk dat er een zou komen te overlijden. En dat gebeurde ook: Irving Fields, een beroemde pianist, overleed vorig jaar op 101-jarige leeftijd. Zijn advies? ‘Gooi elke ochtend ijskoud water op je gezicht, dan krijg je geen rimpels.’

