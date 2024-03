Young Royals S03E01: opnieuw een mediastorm

Wilhelm en Simon snakken ernaar te genieten van hun relatie zonder dat alles onder een vergrootglas wordt gelegd. Dat lijkt eindelijk te gaan lukken, nu ook het koningshuis schoorvoetend Wilhelms seksualiteit lijkt te accepteren. Maar voordat alles weer pais en vree is breekt de volgende crisis uit: in de Zweedse media verschijnt een stuk over onbetamelijkheden (het drinken van elkaars spuug; andere ontgroeningspraktijken) op de kostschool Hillerska. Meteen wordt een nieuwe rector aangesteld die direct de akelige toon zet: iedereen moet op zijn kamer blijven, alle telefoons worden ingenomen en er wordt een avondklok ingesteld.

Dus kunnen Wilhelm en Simon elkaar niet meer zien. Dat is scenariotechnisch een begrijpelijke dramatische zet. Het drama in Young Royals draait om het tonen van een liefde die maar niet tot bloei komt. Hoewel de vraag rijst of deze nieuwe ontwikkeling niet een negatief effect zal hebben op de kalverliefde. En daarnaast blijkt het ongemakkelijk dat Wilhelm in de school nog steeds opgescheept zit met kwelgeest August. Het personage van Gårdinger kijkt in de eerste aflevering alsof hij nog meer ellende aan het bekokstoven is. Van hem zijn Wilhelm en Simon nog niet af.