You Shall Not Lie S02E01: van whodunit naar whydunit en weer terug

Catalaanse thriller met melodramatische elementen begint ditmaal in de hoogste versnelling om vervolgens al reflecterend terug te schakelen: wat is er allemaal gebeurd in het idyllische Belmonte?

Waar het eerste seizoen van You Shall Not Lie (Todos Mienten) draaide om vraag waarom lerares Macarena (Irene Arcos) een relatie had met haar minderjarige pupil Iván (Lucas Nabor), steekt het tweede seizoen op het eerste oog heel anders in elkaar. In deel een leidde Macarena’s affaire tot een hoop andere dilemma’s en naargeestige gebeurtenissen. Het werd, kortom, gaandeweg steeds grotesker. Aan het begin van het tweede seizoen verschijnt daarentegen direct een lijk in beeld, en is de vraag juist: hoe is het zover gekomen? Maar showrunner Pau Freixas hult de ware toedracht(en) vakkundig in nevelen.

You Shall Not Lie is in die zin van een whydunit veranderd in een whodunit, om in het tweede seizoen een why- en whodunit te worden. Ja, het zijn Macerena en Ana (Natalia Verbeke) die slepen met het lijk van Néstor (Leonardo Sbaraglia), dat ze op gepaste afstand van hun geliefde idyllische Belmonte in een klif dumpen. Even later wordt er nog stilgestaan bij de moord op Iván, en verwijst scenarist Freixas via zijn personages naar de schuldkwestie uit seizoen een: Iván en vooral Macarena werden wel erg gemakzuchtig aan de schandpaal genageld, is de boodschap. Niemand, op de kijker na, had oprechte interesse in het hoe en waarom van de affaire.

Het enige waar Freixas voor moet waken is dat zijn geesteskind, dat een overduidelijke knipoog is naar de telenovela en naar Spaanstalige thrillers als Elite, vervalt in onuitstaanbaar melodrama. In de eerste aflevering zitten al een paar scènes die qua gedweep en gezever net iets te lang duren. Maar ere wie ere toekomt: ondanks het feit dat het in You Shall Not Lie goeddeels ontbreekt aan sympathieke personages, blijf je toch benieuwen naar dat laatste puzzelstukje dat de puzzel compleet maakt – als dat überhaupt zal gebeuren, want er wordt al gesproken over een derde deel.