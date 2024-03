You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack: aangrijpend en impactvol Netflix , Documentaire , Recensie • 01-03-2024 • leestijd 2 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

In Spaanse documentaire over geruchtmakende verkrachtingszaak uit 2016 blijkt eens temeer de kracht van demonstratie.

In You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack (No estás sola: La lucha contra la Manada) laten documentairemakers en activisten Robert Bahar en Almudena Carracedo de kracht van het demonstratierecht zien. De film draait om de geruchtmakende Spaanse verkrachtingszaak uit juli 2016. Toen werd een 18-jarige vrouw tijdens festiviteiten in Pamplona door vijf mannen gemolesteerd. Al snel worden de verdachten gearresteerd, maar de focus wordt door de verdediging verlegd naar het slachtoffer: vroeg ze er niet om? Ze zei geen nee. Ook rechters en de media zijn een gelijksoortige mening toegedaan: hier is écht geen sprake van verkrachting.

Bahar en Carracedo laten ook de destructieve invloed van het patriarchaat zien op deze zaak. De rechters zijn allemaal mannen; veel journalisten die hun mening klaar hebben zijn man. Makkelijk praten, lijkt de suggestie. En bij de eerste zaken tegen de vijf, die zichzelf ‘De Wolvenroedel’ noemen, komen ze er bijna mee weg. Dat levert frustraties op en een reeks van grote demonstraties waarbij vrouwen en hun medestanders luid van zich laten horen. De makers laten zien dat die druk die ontstaat door dit maatschappelijk ongenoegen een grote invloed heeft op de denkwijze van de politiek en de media.

Vrouwen die zelf zijn verkracht of mishandeld laten van zich horen. Er worden dwarsverbanden gelegd. Toxisch gedrag wordt in kaart gebracht. De bal gaat rollen. You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack toont onomwonden het belang van demonstratierecht, en ook hoe belangrijk de steun van al die demonstranten was voor het slachtoffer. Die boodschap is zeker in deze tijden zonder twijfel van groot belang.