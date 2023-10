Yellow Door: '90s Lo-fi Film Club: vooral leuk voor de cinefiele fijnproever Netflix , Documentaire , Recensie • 27-10-2023 • leestijd 2 minuten • bewaren

De Zuid-Koreaanse meestercineast Bong Joon-ho en zijn tijdgenoten blikken terug op hun filmclub: een gezelschap dat in de jaren 90 filmmakers, editors en acteurs samenbracht.

Filmmaker Bong Joon-ho richtte begin jaren 90 in de Zuid-Koreaanse metropool Seoul een filmclub op: Yellow Door luidde de naam. De student die later zou uitgroeien tot een meestercineast (hij won vier Oscars met Parasite, 2019) bracht studenten van verschillende universiteiten samen. Hun doel? Films maken, uiteraard. Zo filmde Bong, toen ze hem nog Joon-ho noemden, zoals een kennis van toen gniffelend opmerkt, in zijn woonkamer een rups. Bong filmde in stop-motion en de film heette Looking for Paradise. De hand van de meester is hier nog niet in te zien, maar duidelijk is wel dat de filmclub de leden een hoop vrijheid gaf.

In Yellow Door: '90s Lo-fi Film Club komen de aspirant-makers van toen weer samen. Voor de camera omschrijven ze Zuid-Korea begin jaren 90: er zijn ineens artistieke mogelijkheden. De Berlijnse Muur is gevallen; in Zuid-Korea begint een tamelijk rustige periode. En sommige Zuid-Koreanen zoals Bong smachten ernaar om films te maken. Ze kijken Franse nouvelle vague-films, verzamelen Amerikaanse arthousefilms. Dit alles is onderdeel van wat een van de commentatoren een 'sociale beweging' noemt. En de rest is geschiedenis: andere filmmakers die toen opkwamen (zie bijvoorbeeld Park Chan-wook) zouden van grote invloed zijn op de filmgeschiedenis.

Maar: is deze documentaire een aanrader voor de kijker die minder bekend is met Bong en zijn tijdgenoten? Nee. Het is handzaam om een beetje van de Zuid-Koreaanse geschiedenis in algemene zin en filmgeschiedenis in het bijzonder te weten. Yellow Door: '90s Lo-fi Film Club is voor de fijnproever. En in esthetische zin (er zitten vooral veel interviews in) ook niet per se interessant. Wat niettemin wel weerklinkt in de film is de levensvreugde en de drive van de leden van de filmclub. Die intensiteit zie je nog steeds terug in het werk van Bong.

