X-Men-serie The Gifted onthult eerste teaser

Fox bestelt een compleet seizoen van The Gifted. De nieuwe X-Men-serie kreeg daarbij ook een eerste teaser.

In het voorproefje zien we beelden uit de pilot, die werd geschoten door regisseur Bryan Singer (The Usual Suspects). Singer regisseerde voor Fox tot nu toe vier X-Men-films en ook Superman Returns behoort tot zijn credits. Hij zal straks voor de serie aantreden als producent. Het verhaal van The Gifted draait om twee ouders (Amy Acker uit Person of Interest en Stephen Moyer uit True Blood), die ontdekken dat hun kind over bijzondere gaven beschikt. Ze zien zich genoodzaakt op de vlucht te slaan voor een vijandige overheid en komen terecht in een ondergronds netwerk van mutanten, die eveneens vechten om te overleven. De serie wordt geschreven door Matt Nix (Burn Notice) en verder zijn Lauren ook Shuler Donner en Simon Kinberg betrokken als producenten.