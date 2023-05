Winnen: ga naar Kevin Spacey in Rotterdam • 12-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Kevin Spacey komt 29 november naar Rotteram om het succesverhaal achter House of Cards te vertellen. En jij kan kaartjes winnen!

Het idee dat een nieuwe tv-serie in één keer te streamen was, was niet zo lang geleden vrij revolutionair. Kevin Spacey speelde de hoofdrol in die serie, enfin, Netflix en House of Cards kennen we nu allemaal. Het verhaal erachter vertelt de acteur in Rotterdam, en jij kunt kaarten winnen!

Spacey spreekt op een dag waarin ook andere entrepreneurs zullen aantreden: John de Mol (Talpa), Pieter Zwart (Coolblue), Eva Jinek, Jan Jaap van der Wal (CCCP) en Jitse Groen (Takeaway.com) vertellen het verhaal achter hun onderneming. Winston Gerschtanowitz presenteert de dag.

BusinessBoost Live (zoals het evenement heet) vindt 29 november 2017 in Ahoy Rotterdam plaats. De Lagarde geeft 5 x 2 kaarten weg! Laat je mailadres achter; winnaars ontvangen een e-mail met de kaartjes.

Meer info over het evenement vind je hier

